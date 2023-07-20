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В России предлагают ввести штрафы до 500 миллионов рублей за утечки персональных данных
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
За утечки персональных данных россиян предлагается ввести крупные штрафы для бизнеса.
Соответствующий законопроект подготовлен и уже направлен главе кабмина, пишет РБК со ссылкой на документ.
Поправки в Кодекс об административных нарушениях подразумевают штрафы до 500 миллионов рублей.
Так, за утечку предлагается ввести штрафы для юрлиц:
от 3 млн до 5 млн рублей, если утечка касается от 1 тыс. до 10 тыс. субъектов персональных данных (то есть граждан);
от 5 млн до 10 млн рублей за утечку данных от 10 тыс. до 100 тыс. субъектов;
от 10 млн до 15 млн рублей за утечку данных более 100 тыс. граждан.
Штрафовать юрлица на сумму от 15 млн до 20 млн рублей предлагается за утечки биометрических персональных данных.
За повторное нарушение (при любом объеме «дискредитированной информации» от 1 тыс. субъектов) предлагается штраф «от 0,1 до 3% выручки за календарный год, предшествующий нарушению, или за часть текущего года, но не менее 15 млн руб. и не более 500 млн руб.».
Для граждан и должностных лиц за утечки также предлагаются штрафы «различного размера», пишет издание.
В пояснительной записке к проекту сообщается, что в 2022 году было обнаружено 168 случаев публикации значимых баз данных, относящихся к российским компаниям. Всего было опубликовано более 2 млрд записей, которые содержали почти 300 млн пользовательских данных, причем 16% из них содержали пароли, отмечает издание.
Соответствующий законопроект подготовлен и уже направлен главе кабмина, пишет РБК со ссылкой на документ.
Поправки в Кодекс об административных нарушениях подразумевают штрафы до 500 миллионов рублей.
Так, за утечку предлагается ввести штрафы для юрлиц:
от 3 млн до 5 млн рублей, если утечка касается от 1 тыс. до 10 тыс. субъектов персональных данных (то есть граждан);
от 5 млн до 10 млн рублей за утечку данных от 10 тыс. до 100 тыс. субъектов;
от 10 млн до 15 млн рублей за утечку данных более 100 тыс. граждан.
Штрафовать юрлица на сумму от 15 млн до 20 млн рублей предлагается за утечки биометрических персональных данных.
За повторное нарушение (при любом объеме «дискредитированной информации» от 1 тыс. субъектов) предлагается штраф «от 0,1 до 3% выручки за календарный год, предшествующий нарушению, или за часть текущего года, но не менее 15 млн руб. и не более 500 млн руб.».
Для граждан и должностных лиц за утечки также предлагаются штрафы «различного размера», пишет издание.
В пояснительной записке к проекту сообщается, что в 2022 году было обнаружено 168 случаев публикации значимых баз данных, относящихся к российским компаниям. Всего было опубликовано более 2 млрд записей, которые содержали почти 300 млн пользовательских данных, причем 16% из них содержали пароли, отмечает издание.
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