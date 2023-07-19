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Акции QIWI упали на фоне ограничений вывода средств с электронных кошельков
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Акции российской платежной системы QIWI на открытии торгов 26 июля упали на 6,50% до ₽591 за бумагу, что произошло на фоне ограничений по выводу средств с электронных кошельков после предписания Банка России.
Ранее «КИВИ банк», принадлежащий группе QIWI, сообщил, что поводом для предписания стали недочеты, которые в пресс-службе назвали типичными для таких «больших, как "КИВИ банк", компаний».
Тогда же в компании объявили о введении временных частичных ограничений в QIWI Кошельке, в их числе оказались лимиты по выводу денежных средств с карт.
Так в настоящий момент с электронного кошелька на карты и счета других банков нельзя перевести больше 1000 рублей в месяц. Кроме этого, были приостановлены:
– вывод денег из кошелька через СБП;
– снятие налички в банкоматах и QIWI Кассах;
– переводы с QIWI Кошелька через систему CONTACT;
–погашение кредитов в банках с QIWI Кошелька, кроме займов МФО.
Ранее «КИВИ банк», принадлежащий группе QIWI, сообщил, что поводом для предписания стали недочеты, которые в пресс-службе назвали типичными для таких «больших, как "КИВИ банк", компаний».
Тогда же в компании объявили о введении временных частичных ограничений в QIWI Кошельке, в их числе оказались лимиты по выводу денежных средств с карт.
Так в настоящий момент с электронного кошелька на карты и счета других банков нельзя перевести больше 1000 рублей в месяц. Кроме этого, были приостановлены:
– вывод денег из кошелька через СБП;
– снятие налички в банкоматах и QIWI Кассах;
– переводы с QIWI Кошелька через систему CONTACT;
–погашение кредитов в банках с QIWI Кошелька, кроме займов МФО.
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