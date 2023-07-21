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Кагарлицкому* официально предъявили обвинение в призывах к терроризму с использованием интернета

10.43 Среда, 26 июля 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Социологу и политологу Борису Кагарлицкому* официально предъявлено обвинение в призывах к терроризму с использованием интернета.

Об этом сообщил его адвокат Сергей Ерохов, пишет ТАСС.

Кагарлицкому* вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета).

По словам адвоката, дело расследует УФСБ России по Республике Коми. После задержания Кагарлицкого* отвезли в Сыктывкар, где ему изберут меру пресечения.

Адвокат заявил, что его подзащитный вину не признает. «В своей деятельности профессор Б. Ю. Кагарлицкий* никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», — цитирует ТАСС адвоката.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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