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МВД: в Красноярске неадекватный мужчина разбил несколько окон в мечети
Фото: Вечерние Ведомости
В Красноярске в понедельник днем 27-летний мужчина разбил окна в мечети. Полиция передала его бригаде врачей.
«Сегодня днем поступило сообщение о неадекватном мужчине, который пришел в Соборную мечеть и разбил несколько окон. На место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы полиции, которому сотрудники мечети передали задержанного ими мужчину», — сообщает телеграм-канал регионального главка МВД.
В полиции заявили, что окна разбил мужчина 1996 года рождения, ранее осужденный за грабеж.
«Сотрудники полиции передали его прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. В настоящее время на месте происшествия дежурит наряд патрульной постовой-службы полиции», — сообщили в главке, не уточняя, в связи с чем мужчине понадобилась помощь врачей.
Мотивы разбившего окна в мечети устанавливаются.
Обновлено. В полиции утверждают, что задержанный мужчина болен. «Задержанный страдает психическими расстройствами», — сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
«Сегодня днем поступило сообщение о неадекватном мужчине, который пришел в Соборную мечеть и разбил несколько окон. На место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы полиции, которому сотрудники мечети передали задержанного ими мужчину», — сообщает телеграм-канал регионального главка МВД.
В полиции заявили, что окна разбил мужчина 1996 года рождения, ранее осужденный за грабеж.
«Сотрудники полиции передали его прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. В настоящее время на месте происшествия дежурит наряд патрульной постовой-службы полиции», — сообщили в главке, не уточняя, в связи с чем мужчине понадобилась помощь врачей.
Мотивы разбившего окна в мечети устанавливаются.
Обновлено. В полиции утверждают, что задержанный мужчина болен. «Задержанный страдает психическими расстройствами», — сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
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