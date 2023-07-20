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Путин подписал закон, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Путин подписал закон, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Напомним, документом устанавливается новый предельный возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.
Кроме того, закон увеличивает предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.
Так, для граждан, имеющих звания старших офицеров, он составит 65 лет (раньше был 60 лет), для младших офицеров — 60 лет (ранее 55 лет). Для граждан, имеющих иные звания, — 55 лет (ранее 45 лет).
Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для запасников, имеющих звания высших офицеров, сохраняется на уровне 70 лет.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Напомним, документом устанавливается новый предельный возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.
Кроме того, закон увеличивает предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.
Так, для граждан, имеющих звания старших офицеров, он составит 65 лет (раньше был 60 лет), для младших офицеров — 60 лет (ранее 55 лет). Для граждан, имеющих иные звания, — 55 лет (ранее 45 лет).
Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для запасников, имеющих звания высших офицеров, сохраняется на уровне 70 лет.
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