Задержан бывший вице-губернатор Белгородской области

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев задержан, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.Об этом сообщают РИА Новости и «Известия» со ссылкой на источники.РИА Новости пишут, что в деле несколько эпизодов получения взяток.Полежаев был назначен заместителем губернатора в 2019 году, возглавлял департамент по жилищно-коммунальному хозяйству.В начале июля губернатор Белгородской области заявил, что снял с должности Полежаева.