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Задержан бывший вице-губернатор Белгородской области
Фото: Вечерние Ведомости
Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев задержан, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Об этом сообщают РИА Новости и «Известия» со ссылкой на источники.
РИА Новости пишут, что в деле несколько эпизодов получения взяток.
Полежаев был назначен заместителем губернатора в 2019 году, возглавлял департамент по жилищно-коммунальному хозяйству.
В начале июля губернатор Белгородской области заявил, что снял с должности Полежаева.
Об этом сообщают РИА Новости и «Известия» со ссылкой на источники.
РИА Новости пишут, что в деле несколько эпизодов получения взяток.
Полежаев был назначен заместителем губернатора в 2019 году, возглавлял департамент по жилищно-коммунальному хозяйству.
В начале июля губернатор Белгородской области заявил, что снял с должности Полежаева.
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