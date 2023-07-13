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В Забайкалье глава администрации получил штраф после 29 нападений собак на людей
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Центральный районный суд Читы признал виновным в халатности главу Читинского района Виктора Машукова.
Уголовное дело было возбуждено после массовых случаев нападений собак на людей.
Как выяснил суд, чиновник «достоверно знал», что в районе находятся более 1 200 агрессивных бродячих собак.
«Подсудимый, достоверно зная о нахождении на территории муниципального района более 1,2 тыс. собак без владельцев, их агрессивном поведении и нападении на людей, с апреля 2021 г. по февраль 2022 г. не принимал мер к введению режима повышенной готовности и направлению дополнительных бюджетных средств на их отлов», — сообщает региональная прокуратура.
В результате бездействия чиновника от укусов пострадало «значительное количество граждан», сообщили в ведомстве.
Ранее в СК по региону заявили, что из-за нападений собак в 2021-2022 годах пострадали 29 человек, в том числе 21 ребёнок.
Суд назначил чиновнику наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Уголовное дело было возбуждено после массовых случаев нападений собак на людей.
Как выяснил суд, чиновник «достоверно знал», что в районе находятся более 1 200 агрессивных бродячих собак.
«Подсудимый, достоверно зная о нахождении на территории муниципального района более 1,2 тыс. собак без владельцев, их агрессивном поведении и нападении на людей, с апреля 2021 г. по февраль 2022 г. не принимал мер к введению режима повышенной готовности и направлению дополнительных бюджетных средств на их отлов», — сообщает региональная прокуратура.
В результате бездействия чиновника от укусов пострадало «значительное количество граждан», сообщили в ведомстве.
Ранее в СК по региону заявили, что из-за нападений собак в 2021-2022 годах пострадали 29 человек, в том числе 21 ребёнок.
Суд назначил чиновнику наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
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