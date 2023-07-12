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В Иркутске судят сотрудников ГУФСИН по делу о массовых изнасилованиях заключенных
Фото: Вечерние Ведомости
В Иркутске судят сотрудников ГУФСИН по делу о массовых изнасилованиях и пытках заключенных.
По данным «МК», потерпевших по этому делу больше двадцати человек. Правозащитники предполагают, что на самом деле их больше, однако не все готовы давать показания.
Все потерпевшие — участники бунта в ИК-15 Ангарска, который произошел три года назад, пишет издание. После подавления беспорядков участники тех событий попали в иркутское СИЗО-1 и были помещены в камеры, где, как говорят правозащитники, над ними в течение длительного времени издевались. Правозащитники полагают, что это могло быть сделано с целью мести.
Заключенных предположительно пытали и насиловали специальные «разработчики», которые, как считают правозащитники, якобы были привлечены «для поддержания установленного порядка в изоляторе».
Подсудимые, по данным издания, — представители бывшего руководства СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области. Их подозревают в превышении должностных полномочий.
Как пишет издание, экс-работники ГУФСИН «настаивают, что случайно посадили привезенных в камеры к садистам». «Садисты» якобы действовали на свое усмотрение, «никто их не науськивал». Кроме того, сотрудники изолятора говорят, что не слышали криков, которые, как утверждается, были слышны жителям окрестных домов (изолятор расположен в черте города).
По информации «МК», одновременно перед судом предстали и непосредственные насильники.
Потерпевшие (18 из 24) приняли участие в заседании суда, сидя в железной клетке. Их привезли из следственного изолятора.
Рассмотрение дела по массовым изнасилованиям в СИЗО перенесли на август.
Напомним, в беспорядках в ангарской колонии в апреле 2020 года участвовали порядка шестисот осужденных. В СМИ сообщалось, что заключенные устроили бунт, чтобы обратить внимание на условия содержания. По данным «МК», трое из 19 обвиняемых по делу о бунте сегодня официально признаны потерпевшими по делу о сексуальных пытках.
По данным «МК», потерпевших по этому делу больше двадцати человек. Правозащитники предполагают, что на самом деле их больше, однако не все готовы давать показания.
Все потерпевшие — участники бунта в ИК-15 Ангарска, который произошел три года назад, пишет издание. После подавления беспорядков участники тех событий попали в иркутское СИЗО-1 и были помещены в камеры, где, как говорят правозащитники, над ними в течение длительного времени издевались. Правозащитники полагают, что это могло быть сделано с целью мести.
Заключенных предположительно пытали и насиловали специальные «разработчики», которые, как считают правозащитники, якобы были привлечены «для поддержания установленного порядка в изоляторе».
Подсудимые, по данным издания, — представители бывшего руководства СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области. Их подозревают в превышении должностных полномочий.
Как пишет издание, экс-работники ГУФСИН «настаивают, что случайно посадили привезенных в камеры к садистам». «Садисты» якобы действовали на свое усмотрение, «никто их не науськивал». Кроме того, сотрудники изолятора говорят, что не слышали криков, которые, как утверждается, были слышны жителям окрестных домов (изолятор расположен в черте города).
По информации «МК», одновременно перед судом предстали и непосредственные насильники.
Потерпевшие (18 из 24) приняли участие в заседании суда, сидя в железной клетке. Их привезли из следственного изолятора.
Рассмотрение дела по массовым изнасилованиям в СИЗО перенесли на август.
Напомним, в беспорядках в ангарской колонии в апреле 2020 года участвовали порядка шестисот осужденных. В СМИ сообщалось, что заключенные устроили бунт, чтобы обратить внимание на условия содержания. По данным «МК», трое из 19 обвиняемых по делу о бунте сегодня официально признаны потерпевшими по делу о сексуальных пытках.
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