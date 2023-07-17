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Депутат потребовала этапировать журналистку RusNews в Барнаул, чтобы она могла видеться с детьми
Фото: RusNews
Независимый депутат из Новосибирска Светлана Каверзина потребовала перевести журналистку RusNews Марию Пономаренко в Барнаул.
Сейчас журналистка, которую в феврале приговорили к шести годам колонии по статье о «фейках о российской армии», не может видеться со своими детьми. Депутат заявила, что решение этапировать журналистку в Красноярск нарушает ее права.
Светлана Каверзина опубликовала открытое письмо директору ФСИН РФ Аркадию Гостеву «О переводе заключенного по месту проживания детей».
«Пономаренко родилась и жила в Барнауле (около 1 тыс. км от Красноярска), где живут её несовершеннолетние дети. В силу удалённости у детей отсутствует возможность видеться с матерью во время свиданий, что нарушает их конституционные права», — пишет депутат.
Каверзина обратилась к главе ФСИН с просьбой этапировать журналистку поближе к детям.
«Прошу перевести Пономаренко Марию Николаевну в учреждение на территории города Барнаула либо при отсутствии такой возможности — в учреждение не отдаленное от города Барнаула во исполнение законных прав и интересов Пономаренко на участие в воспитании детей, а ее детей — на общение с матерью», — говорится в открытом обращении.
Депутат назвала свою просьбу «вопросом женской и политической солидарности». Кроме того, она подчеркнула, что невозможность видеться с детьми противоречит основам госполитики «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Напомним, в феврале Ленинский районный суд Барнаула приговорил журналистку портала RusNews Марию Пономаренко к шести годам колонии, поводом стала ее публикация в соцсети о событиях в Украине.
Кроме того, суд запретил ей в течение пяти лет заниматься журналистской деятельностью. Гособвинение запрашивало для нее девять лет лишения свободы.
Сейчас журналистка, которую в феврале приговорили к шести годам колонии по статье о «фейках о российской армии», не может видеться со своими детьми. Депутат заявила, что решение этапировать журналистку в Красноярск нарушает ее права.
Светлана Каверзина опубликовала открытое письмо директору ФСИН РФ Аркадию Гостеву «О переводе заключенного по месту проживания детей».
«Пономаренко родилась и жила в Барнауле (около 1 тыс. км от Красноярска), где живут её несовершеннолетние дети. В силу удалённости у детей отсутствует возможность видеться с матерью во время свиданий, что нарушает их конституционные права», — пишет депутат.
Каверзина обратилась к главе ФСИН с просьбой этапировать журналистку поближе к детям.
«Прошу перевести Пономаренко Марию Николаевну в учреждение на территории города Барнаула либо при отсутствии такой возможности — в учреждение не отдаленное от города Барнаула во исполнение законных прав и интересов Пономаренко на участие в воспитании детей, а ее детей — на общение с матерью», — говорится в открытом обращении.
Депутат назвала свою просьбу «вопросом женской и политической солидарности». Кроме того, она подчеркнула, что невозможность видеться с детьми противоречит основам госполитики «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Напомним, в феврале Ленинский районный суд Барнаула приговорил журналистку портала RusNews Марию Пономаренко к шести годам колонии, поводом стала ее публикация в соцсети о событиях в Украине.
Кроме того, суд запретил ей в течение пяти лет заниматься журналистской деятельностью. Гособвинение запрашивало для нее девять лет лишения свободы.
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