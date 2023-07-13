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В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил ребенка с третьего этажа, возбуждено уголовное дело
Фото: Вечерние Ведомости
Житель Комсомольска-на-Амуре выбросил с балкона третьего этажа маленькую девочку. Ребенок госпитализирован.
По версии следствия, девочка была с няней, которая оказывала услуги по месту своего проживания. Вечером 20 июля няня взяла с собой ребенка и пошла в гости к соседу. Взрослые распивали спиртные напитки. Когда девочка заплакала, пьяный сосед сбросил ее с балкона.
Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство малолетнего».
Кроме того, следователи проверяют няню и маму ребенка.
По версии следствия, девочка была с няней, которая оказывала услуги по месту своего проживания. Вечером 20 июля няня взяла с собой ребенка и пошла в гости к соседу. Взрослые распивали спиртные напитки. Когда девочка заплакала, пьяный сосед сбросил ее с балкона.
Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство малолетнего».
Кроме того, следователи проверяют няню и маму ребенка.
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