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В Колпино неизвестный устроил взрыв в отделении банка, полиция проводит проверку
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Колпино Ленинградской области неизвестный устроил взрыв в отделении банка. Поврежден банкомат, двери и окна в здании. Полиция проводит проверку.
«19 июля около 3 часов ночи в полицию поступило сообщение о повреждении банкомата в здании финансовой организации, расположенной в городе Колпино по бульвару Трудящихся. На место оперативно выехали сотрудники полиции и представители других экстренных служб. Приняты меры к розыску и задержанию причастных к данному инциденту», — заявили в полиции, не уточняя, каким именно образом был поврежден банкомат.
По информации «Фонтанки», неизвестный организовал взрыв в вестибюле отделения банка. Кассеты банкомата злоумышленнику вскрыть не удалось, пишет издание.
Телеграм-канала «База» утверждает, что взрыв устроил неизвестный мужчина с белым пакетом в руках. Сообщается, что он зашел в вестибюль банка, оставил пакет между банкоматом и стеной и поджег его. После мужчина покинул отделение. По информации канала, взрыв был организован якобы с помощью металлической трубы, начиненной пиротехнической смесью.
Объектом нападения стал банкомат Сбербанка, сообщили позже в пресс-службе финансовой организации. Офис временно не работает.
В результате взрыва никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заявили в полиции.
«19 июля около 3 часов ночи в полицию поступило сообщение о повреждении банкомата в здании финансовой организации, расположенной в городе Колпино по бульвару Трудящихся. На место оперативно выехали сотрудники полиции и представители других экстренных служб. Приняты меры к розыску и задержанию причастных к данному инциденту», — заявили в полиции, не уточняя, каким именно образом был поврежден банкомат.
По информации «Фонтанки», неизвестный организовал взрыв в вестибюле отделения банка. Кассеты банкомата злоумышленнику вскрыть не удалось, пишет издание.
Телеграм-канала «База» утверждает, что взрыв устроил неизвестный мужчина с белым пакетом в руках. Сообщается, что он зашел в вестибюль банка, оставил пакет между банкоматом и стеной и поджег его. После мужчина покинул отделение. По информации канала, взрыв был организован якобы с помощью металлической трубы, начиненной пиротехнической смесью.
Объектом нападения стал банкомат Сбербанка, сообщили позже в пресс-службе финансовой организации. Офис временно не работает.
В результате взрыва никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заявили в полиции.
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