Возрастное ограничение 18+
Житель Нефтегорска привез к зданию районной администрации мертвую корову
Фото: Вечерние Ведомости
Житель Нефтегорска Самарской области привез к зданию районной администрации тушу коровы.
В видеоролике, опубликованном в соцсетях, он объяснил, что тушу «негде утилизировать», пишет издание 63.RU.
«Ну вот привез корову в администрацию Нефтегорского района, на площадь. Выгрузил. Утилизировать негде если в Нефтегорске — пожалуйста, будем здесь утилизировать. Если для нашей власти нас нету в государстве, будем напоминать о себе таким способом», — заявил автор ролика.
По его словам, скотина начала «нечаянно дохнуть». «Ни ветврачей, никого не доберешься. Вывозить тушу тухлую некуда — все ямы забиты», — говорит местный житель.
Между тем в районной администрации утверждают, что мужчина к ним не обращался, также не зарегистрированы обращения в Роспотребнадзор.
Чиновники уверяют, что специально отведенные места для захоронения крупного рогатого скота в районе есть.
«В связи с происшествием администрация района направила обращения в полицию и Роспотребнадзор», — заявили изданию местные власти.
В видеоролике, опубликованном в соцсетях, он объяснил, что тушу «негде утилизировать», пишет издание 63.RU.
«Ну вот привез корову в администрацию Нефтегорского района, на площадь. Выгрузил. Утилизировать негде если в Нефтегорске — пожалуйста, будем здесь утилизировать. Если для нашей власти нас нету в государстве, будем напоминать о себе таким способом», — заявил автор ролика.
По его словам, скотина начала «нечаянно дохнуть». «Ни ветврачей, никого не доберешься. Вывозить тушу тухлую некуда — все ямы забиты», — говорит местный житель.
Между тем в районной администрации утверждают, что мужчина к ним не обращался, также не зарегистрированы обращения в Роспотребнадзор.
Чиновники уверяют, что специально отведенные места для захоронения крупного рогатого скота в районе есть.
«В связи с происшествием администрация района направила обращения в полицию и Роспотребнадзор», — заявили изданию местные власти.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».