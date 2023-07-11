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В РФ признана нежелательной организация Wild Salmon Center, которая занимается охраной лосося
Фото: Вечерние Ведомости
Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию Wild Salmon Center (США), которая занимается охраной лосося.
В ведомстве утверждают, что организация «вмешивается во внутренние дела РФ», ее деятельность направлена на «сковывание экономического развития России».
«Декларируемой целью организации является "сохранение тихоокеанского лосося". Фактически деятельность WSC в Российской Федерации используется в качестве прикрытия при реализации проектов, направленных на сковывание экономического развития России», — говорится в сообщении.
В частности, в ведомстве считают, что организация инициировала создание на территории Дальнего Востока особо охраняемых природных территорий «с целью вывода из пользования данных территорий, ограничения рыбного промысла для российских промышленных компаний и блокировки газо- и нефтедобывающих отраслей на территории Сахалинской области». Всё это делалось «в интересах иностранных неправительственных компаний и лиц», заявили в ведомстве.
Сообщается, что аналогичные инициативы по созданию таких охраняемых территорий «продвигаются организацией» на территории Хабаровского края.
«Финансирование деятельности организации осуществляется из средств частных коммерческих и некоммерческих структур, в том числе корпорации Google, а также со стороны американских правительственных структур (министерства торговли США, министерства сельского хозяйства США, министерства внутренних дел США)», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Также в ведомстве добавляют, что WSC «оказывала финансовую поддержку российской некоммерческой организации, включенной в реестр иностранных агентов».
«Таким образом, формально выступая за охрану природы, организация вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, может нанести ущерб безопасности России в экономической сфере», — заявили в ведомстве.
В ведомстве утверждают, что организация «вмешивается во внутренние дела РФ», ее деятельность направлена на «сковывание экономического развития России».
«Декларируемой целью организации является "сохранение тихоокеанского лосося". Фактически деятельность WSC в Российской Федерации используется в качестве прикрытия при реализации проектов, направленных на сковывание экономического развития России», — говорится в сообщении.
В частности, в ведомстве считают, что организация инициировала создание на территории Дальнего Востока особо охраняемых природных территорий «с целью вывода из пользования данных территорий, ограничения рыбного промысла для российских промышленных компаний и блокировки газо- и нефтедобывающих отраслей на территории Сахалинской области». Всё это делалось «в интересах иностранных неправительственных компаний и лиц», заявили в ведомстве.
Сообщается, что аналогичные инициативы по созданию таких охраняемых территорий «продвигаются организацией» на территории Хабаровского края.
«Финансирование деятельности организации осуществляется из средств частных коммерческих и некоммерческих структур, в том числе корпорации Google, а также со стороны американских правительственных структур (министерства торговли США, министерства сельского хозяйства США, министерства внутренних дел США)», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Также в ведомстве добавляют, что WSC «оказывала финансовую поддержку российской некоммерческой организации, включенной в реестр иностранных агентов».
«Таким образом, формально выступая за охрану природы, организация вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, может нанести ущерб безопасности России в экономической сфере», — заявили в ведомстве.
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