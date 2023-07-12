Возрастное ограничение 18+
В Москве полицейский случайно выстрелил в коллегу у военкомата
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Москве сотрудник полиции случайно выстрелил из табельного оружия в своего коллегу. Пострадавший госпитализирован.
«Управлением внутренних дел по САО города Москвы начата служебная проверка по факту неосторожного обращения с табельным оружием сотрудником ОМВД России по району Коптево, что привело к ранению его коллеги», — сообщили в пресс-службе столичного главка МВД (цитата по РИА Новости).
Характер повреждений и другие детали ЧП в полиции не раскрывают.
По данным телеграм-канала Baza, полицейские несли дежурство у входа в Коптевский военкомат. Канал утверждает, что сотрудник выстрелил в коллегу из автомата. Жизнь пострадавшему «спасла только рация и бронежилет», пишет канал.
Сообщается, что полицейский был госпитализирован с «легким ранением в живот».
Виновник отстранен от выполнения обязанностей.
«Управлением внутренних дел по САО города Москвы начата служебная проверка по факту неосторожного обращения с табельным оружием сотрудником ОМВД России по району Коптево, что привело к ранению его коллеги», — сообщили в пресс-службе столичного главка МВД (цитата по РИА Новости).
Характер повреждений и другие детали ЧП в полиции не раскрывают.
По данным телеграм-канала Baza, полицейские несли дежурство у входа в Коптевский военкомат. Канал утверждает, что сотрудник выстрелил в коллегу из автомата. Жизнь пострадавшему «спасла только рация и бронежилет», пишет канал.
Сообщается, что полицейский был госпитализирован с «легким ранением в живот».
Виновник отстранен от выполнения обязанностей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Мэр Москвы Сергей Собянин прилетел в Екатеринбург
10 июля 2023
10 июля 2023