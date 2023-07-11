Возрастное ограничение 18+
В ГД внесли поправку об уголовной ответственности за «пропаганду и оправдание экстремизма»
Фото: Вечерние Ведомости
Депутаты ГД внесли поправку в Уголовный кодекс, которая подразумевает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы за «пропаганду и оправдание идеологии экстремизма».
Об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
«Вместе с коллегами внесли на рассмотрение Госдумы поправку в Уголовный кодекс об ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма. Изменения предлагается внести в статью 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Ответственность будет грозить также за публичное оправдание или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — написал Пискарев в телеграм-канале.
По его словам, наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы вплоть до пяти лет.
Депутат называет предлагаемые поправки «важной профилактической мерой, направленной на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную деятельность».
В том числе, по его словам, законопроект стал реакцией депутатов «на пропаганду "массшутинга"» (массовых убийств в учебных заведениях), который, по мнению депутата, пытаются представить «модным» в молодежной среде.
Об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
«Вместе с коллегами внесли на рассмотрение Госдумы поправку в Уголовный кодекс об ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма. Изменения предлагается внести в статью 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Ответственность будет грозить также за публичное оправдание или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — написал Пискарев в телеграм-канале.
По его словам, наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы вплоть до пяти лет.
Депутат называет предлагаемые поправки «важной профилактической мерой, направленной на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную деятельность».
В том числе, по его словам, законопроект стал реакцией депутатов «на пропаганду "массшутинга"» (массовых убийств в учебных заведениях), который, по мнению депутата, пытаются представить «модным» в молодежной среде.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».