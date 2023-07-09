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На трассе М4 «Дон» столкнулись бензовоз, большегруз и семь легковушек
Фото: Вечерние Ведомости
На трассе М4 «Дон» произошло массовое ДТП — столкнулись бензовоз, большегруз и семь легковых машин.
«Предварительно установлено, что 17 июля в 23 часа 45 минут водитель грузовика "ДАФ" с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего "Хендай" и столкнулся с ним. Иномарка по инерции продолжила движение и столкнулась еще с 4 попутными авто. Большегруз "ДАФ" продолжил движение и столкнулся с "Тойота" и "Лада", которые врезались в бензовоз», — сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В результате аварии пострадали два человека — водитель и пассажир автомобиля «Лада». Об их состоянии не сообщается.
В главке предупреждают, что на 1399 км федеральной трассы М4 сохраняется сложная дорожная ситуация, пробка составляет около 10 км.
«Предварительно установлено, что 17 июля в 23 часа 45 минут водитель грузовика "ДАФ" с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего "Хендай" и столкнулся с ним. Иномарка по инерции продолжила движение и столкнулась еще с 4 попутными авто. Большегруз "ДАФ" продолжил движение и столкнулся с "Тойота" и "Лада", которые врезались в бензовоз», — сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В результате аварии пострадали два человека — водитель и пассажир автомобиля «Лада». Об их состоянии не сообщается.
В главке предупреждают, что на 1399 км федеральной трассы М4 сохраняется сложная дорожная ситуация, пробка составляет около 10 км.
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Водитель легковушки погиб при столкновении с пассажирским автобусом в Свердловской области
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