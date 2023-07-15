Российских спортсменов могут обязать платить за смену гражданства





– говорится в тексте документа. «В случае, если спортсмен, являющийся или являвшийся кандидатом в спортивную сборную команду Российской Федерации, зарегистрирован (заявлен) спортивной федерацией иностранного государства и (или) иной иностранной спортивной организацией для участия в международных спортивных соревнованиях, такой спортсмен обязан осуществить компенсационную выплату российской организации (российским организациям), осуществившей (осуществившим) его спортивную подготовку, в размере расходов, понесенных на его спортивную подготовку»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В комитете Госдумы по физической культуре и спорту готовят законопроект, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию за смену гражданства.Об этом сообщает ТАСС.Там также указано, что спортсмена могут освободить от выплаты компенсации, если в течение трех лет до момента его заявки в кандидаты спортивной команды другой страны он не был кандидатом в российскую команду.В случае, если законные представители спортсмена самостоятельно оплачивали подготовку спортсмена, его тоже освободят от этого обязательства.