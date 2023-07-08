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Доля контрафактной электроники на российских интернет-площадках выросла почти вдвое
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Почти вдвое увеличилась доля контрафактной электроники на российских торговых интернет-площадках. Чаще всего подделывают продукты Apple, Samsung и Xiaomi.
По данным юридического агентства IQ Technology, за год доля поддельных смартфонов составляет выросла с 12% до 31%, ноутбуков – с 22% до 31%, мелкой бытовой техники – с 15% до 34%, смарт-часов – с 35% до 63%, наушников и колонок – с 27% до 69%, пишет Коммерсантъ, приводящий статистику.
Отмечается, что в исследовании аналитиков агентства было проанализировано 15 тысяч карточек товаров в соответствующих категориях на Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», «Сбермегамаркете» и AliExpress.
По словам управляющего партнера IQ Technology Александра Логунова, подделки повторяют дизайн оригинала, но могут отличаться по размеру или иметь другую операционную систему, если речь идет о продуктах Apple. Отличить контрафактный ноутбук, с его слов, сложнее, так как он может отличаться от оригинала внутренними элементами.
Президент АКИТ, в ассоциацию которого входят Wildberries, Ozon, DNS и другие, Артем Соколов заявил, что, по данным организации, доля контрафакта составляет не более 0,1%.
В самом Ozon также заявили, что отслеживают подделки с помощью нейросетей. В Wildberries тоже не согласились с оценками IQ Technology. В «Яндекс Маркете», «Сбермегамаркете» не ответили изданию, а в AliExpress отказались от комментариев.
По данным юридического агентства IQ Technology, за год доля поддельных смартфонов составляет выросла с 12% до 31%, ноутбуков – с 22% до 31%, мелкой бытовой техники – с 15% до 34%, смарт-часов – с 35% до 63%, наушников и колонок – с 27% до 69%, пишет Коммерсантъ, приводящий статистику.
Отмечается, что в исследовании аналитиков агентства было проанализировано 15 тысяч карточек товаров в соответствующих категориях на Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», «Сбермегамаркете» и AliExpress.
По словам управляющего партнера IQ Technology Александра Логунова, подделки повторяют дизайн оригинала, но могут отличаться по размеру или иметь другую операционную систему, если речь идет о продуктах Apple. Отличить контрафактный ноутбук, с его слов, сложнее, так как он может отличаться от оригинала внутренними элементами.
Президент АКИТ, в ассоциацию которого входят Wildberries, Ozon, DNS и другие, Артем Соколов заявил, что, по данным организации, доля контрафакта составляет не более 0,1%.
В самом Ozon также заявили, что отслеживают подделки с помощью нейросетей. В Wildberries тоже не согласились с оценками IQ Technology. В «Яндекс Маркете», «Сбермегамаркете» не ответили изданию, а в AliExpress отказались от комментариев.
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