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Президент Зимбабве подписал закон, который вводит уголовное наказание для «непатриотичных» граждан

10.20 Суббота, 15 июля 2023
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в пятницу подписал закон, вокруг которого в последние недели не утихали дискуссии.

Пресса назвала спорный документ, вносящий поправки в Уголовный кодекс страны, «патриотическим законом».

По мнению оппозиционных политиков и представителей правозащитных организаций, принятые поправки, по сути, запрещают любую критику действующего правительства.

Закон вводит уголовную ответственность для «любого гражданина, уличенного в умышленном нанесении ущерба суверенитету, достоинству и независимости» Зимбабве, пишет издание Newzimbabwe.

За такие нарушения будут наказывать лишением свободы на срок до 20 лет (в зависимости от их «тяжести»), кроме того, предусмотрены крупные штрафы. Тех, кто поддерживает и «отстаивает» санкции и «торговые бойкоты» против страны, также будут наказывать. Высшая мера — смертная казнь — предназначена новым законом для тех, кто участвует в сговоре с целью свержения правительства (включая лиц, «действующих в качестве агентов или доверенных лиц таких организаций»).

Кроме того, лица, признанные виновными в «антипатриотизме», рискуют быть лишенными гражданства, им будет запрещено голосовать и занимать государственные должности.

Правозащитные организации отмечают, что поправка об «умышленном нанесении ущерба» стране может трактоваться максимально широко и, в конечном итоге, станет тотальным запретом на выражение своего мнения.

Оппозиционные политики назвали закон антиконституционным, противоречащим нормам международного права, ущемляющим всевозможные гражданские и политические права граждан. Они полагают, что закон «задушит свободу слова в стране». Они рассчитывают, что закон еще может быть оспорен в судах (сколько на это потребуется времени, не уточняется).

Юрист, официальный представитель оппозиции Фадзаи Махере заявила, что правящая партия Зимбабве «превратила великую нацию в аванпост тирании». Она считает, что закон «не сработает, потому что зимбабвийцы идут на выборы с одной миссией — добиться перемен в Зимбабве».

Между тем, сторонники принятия законопроекта в правительстве утверждают, что поправки направлены на «пресечение подрывной деятельности», которая ведется против законного правительства. Об этом ранее заявила Моника Мутсвангва, министр информации, СМИ и телекоммуникаций Зимбабве. Она утверждает, что закон «не предназначен для подавления свободы выражения мнений».

«Люди, которые говорят об этом [законопроекте] как о спорном. Я хотела бы понять, что они говорят. Хорошо ли сотрудничать с людьми, планирующими подрыв конституционно избранного правительства? Хорошо ли сотрудничать с людьми, которые планируют государственный переворот? Нет», — цитирует министра издание.

Она также подчеркнула, что гражданам в Зимбабве «разрешено критиковать президента». «В Зимбабве у вас есть право сказать, что мне не нравится президент. Поэтому у нас есть 11 кандидатов, которые подали документы в кандидаты в президенты», — сказала министр.

При этом она добавила, что этим кандидатам будет разрешено участвовать в выборах, «пока они не поощряют вооруженное вмешательство и подрывную деятельность».

В правящей партии утверждают, что «закон призван побудить народ Зимбабве любить свою страну и перестать ее осуждать».

В июне поправки принял парламент Зимбабве — 99 депутатов проголосовали «за» законопроект, 17 «против».

Добавим, что в августе в стране пройдут президентские и парламентские выборы. Основные противники — оппозиционная «Гражданская коалиция за перемены» и правящая партия «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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