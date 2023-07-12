СМИ: в Самарской области СК и МВД проверяют информацию о «частном морге» в гараже

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Самарской области следователи проводят проверку после того, как в сети появилось видео о «частном морге» в гараже. Тела лежали в холодильниках с надписями «охлажденное мясо».В четверг самарская журналистка Ксения Штефан рассказала в своем телеграм-канале, что обнаружила в частном гаражном боксе тела умерших людей.«В обычном частном гаражном боксе в Самаре, где хранятся различные ритуальные принадлежности — венки, кресты, гробы и надгробия — сегодня мы обнаружили холодильники с надписями "мороженое" и "охлажденное мясо". А внутри холодильников — тела умерших. <...> В холодильнике я обнаруживаю тела бабушки и дедушки. Они лежат друг на друге. Стеклянная дверца холодильника просто прикрыта кусками картона», — написала журналистка.После резонанса в СМИ, читатели, с ее слов, назвали еще три адреса, где якобы могут хранить тела и допускают «несоответствия законодательству подобного рода». Кроме того, по ее словам, ранее в Тольятти было выявлено незаконное нахождение павильона с бальзамированием тел и «прочими процедурами».На ситуацию обратил внимание губернатор Самарской области, он заявил, что держит ее на контроле.В пятницу в местных СМИ появилась информация о том, что МВД начала проверку. Также проверку проводит управление СК по региону, пишут РИА Новости.Официальных комментариев о «частных моргах» от СК, МВД и прокуратуры пока нет.