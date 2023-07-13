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ГД приняла во втором чтении законопроект о запрете смены пола

15.39 Четверг, 13 июля 2023
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект о запрете смены пола.

Проект в частности предлагает аннулировать брак, если один из супругов сменил пол.

«Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола», — говорится в законопроекте. Будет запрещен и прием медпрепаратов в тех же целях.

Если речь идет о лечении врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей, то медицинские вмешательства «допускаются по решению врачебной комиссии». Перечень таких аномалий будет утвержден правительством РФ, сообщили в Госдуме.

Поправки ко второму чтению предполагают, что после вступления закона в силу «будут аннулированы все справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт».

Кроме того, смена пола одним из супругов будет основанием для аннулирования брака.

Для тех, кто сменил пол, также будет введен запрет на усыновление детей и установление попечительства над ними.

Проект в Госдуме приняли единогласно. Его авторами стали «почти 400 депутатов от всех фракций во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным», уточнили в ГД.

Третье чтение запланировано на 14 июля.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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