Возрастное ограничение 18+
В центре Афин после звонка с угрозами произошел взрыв, вторую бомбу обезвредили
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В центре Афин рано утром в четверг произошел взрыв.
Взрывное устройство сработало у здания Великой масонской ложи Греции, сообщает общественное телевидение страны ERT.
По данным канала, утром поступил телефонный звонок с угрозами. Когда на место прибыли власти, устройство взорвалось и возник пожар. Очевидцы рассказывают об ощутимой ударной волне.
Пострадавших нет, сообщает канал. Нанесен материальный ущерб, какой именно — не уточняется. На месте обнаружены остатки механизма.
Позже внутри здания был обнаружен подозрительный ящик, специалисты также обнаружили в нем взрывное устройство. Его обезвредили.
Людей из здания эвакуировали. Ближайшие дороги перекрыты.
Пока неизвестно, кто звонил с угрозами о взрыве и каковы мотивы преступников.
Взрывное устройство сработало у здания Великой масонской ложи Греции, сообщает общественное телевидение страны ERT.
По данным канала, утром поступил телефонный звонок с угрозами. Когда на место прибыли власти, устройство взорвалось и возник пожар. Очевидцы рассказывают об ощутимой ударной волне.
Пострадавших нет, сообщает канал. Нанесен материальный ущерб, какой именно — не уточняется. На месте обнаружены остатки механизма.
Позже внутри здания был обнаружен подозрительный ящик, специалисты также обнаружили в нем взрывное устройство. Его обезвредили.
Людей из здания эвакуировали. Ближайшие дороги перекрыты.
Пока неизвестно, кто звонил с угрозами о взрыве и каковы мотивы преступников.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Из Уральского института кардиологии в Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 285 человек
06 июля 2023
06 июля 2023