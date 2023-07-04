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В Красноярске суд заключил под стражу начальника управления уголовного розыска
Фото: Вечерние Ведомости
Суд арестовал начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Красноярскому краю, который проходит по делу о крупной взятке.
В деле еще два фигуранта — начальник одного из отделов управления и сотрудник службы безопасности рынка «Южный».
Следствие считает, что в марте прошлого года начальник управления угрозыска получил взятку в 700 тысяч рублей от представителя рынка «Южный». Деньги он получил через сотрудника службы безопасности рынка и начальника отдела управления.
Взамен высокопоставленный полицейский должен был обеспечить «урегулирование конфликтов» между арендаторами складских помещений на рынке силами сотрудников главка. Также предполагалось «общее покровительство по службе».
Железнодорожный районный суд 13 июля заключил начальника управления под стражу, сообщили в СУ СК по региону.
Вину в получении взяток он не признал.
Начальник отдела главка также заключен под стражу, сотруднику службы безопасности рынка избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Оба признали вину, добавили в СК.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о взятке и посредничестве во взяточничестве.
В деле еще два фигуранта — начальник одного из отделов управления и сотрудник службы безопасности рынка «Южный».
Следствие считает, что в марте прошлого года начальник управления угрозыска получил взятку в 700 тысяч рублей от представителя рынка «Южный». Деньги он получил через сотрудника службы безопасности рынка и начальника отдела управления.
Взамен высокопоставленный полицейский должен был обеспечить «урегулирование конфликтов» между арендаторами складских помещений на рынке силами сотрудников главка. Также предполагалось «общее покровительство по службе».
Железнодорожный районный суд 13 июля заключил начальника управления под стражу, сообщили в СУ СК по региону.
Вину в получении взяток он не признал.
Начальник отдела главка также заключен под стражу, сотруднику службы безопасности рынка избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Оба признали вину, добавили в СК.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о взятке и посредничестве во взяточничестве.
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