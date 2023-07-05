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Полиция Волгограда проверяет поездку певицы в машине ГИБДД с мигалками
Фото: Вечерние Ведомости
В Волгоградской области начальник полицейского главка поручил провести служебную проверку после того, как в сети появилось видео с певицей в автомобиле ГИБДД.
Девушка опаздывала в аэропорт и проехала по улицам города с мигалками.
«Начальником ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майором полиции Д.Ю. Вельможко назначено проведение служебной проверки в связи с публикацией в сети Интернет видеозаписи, на которой гражданские лица передвигаются в качестве пассажиров на служебном автомобиле Госавтоинспекции», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
В ведомстве не уточнили, о каких именно «гражданских лицах» идет речь. РИА новости со ссылкой на источник в полиции пишут, что речь о певице Анет Сай (Анна Сайдалиева).
Ранее она опубликовала ролик, в котором рассказывает, что опаздывает в аэропорт после концерта в Волгограде. На записи девушка едет в машине ГИБДД с мигалками и проблесковыми маячками, по пути примеряет фуражку. Рядом с ней на заднем сидении молодой человек. Судя по ролику, им удалось проехать без пробок.
В полицейском главке заявили, что по итогам проверки «будет дана принципиальная оценка действиям сотрудников и их руководителей».
Девушка опаздывала в аэропорт и проехала по улицам города с мигалками.
«Начальником ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майором полиции Д.Ю. Вельможко назначено проведение служебной проверки в связи с публикацией в сети Интернет видеозаписи, на которой гражданские лица передвигаются в качестве пассажиров на служебном автомобиле Госавтоинспекции», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
В ведомстве не уточнили, о каких именно «гражданских лицах» идет речь. РИА новости со ссылкой на источник в полиции пишут, что речь о певице Анет Сай (Анна Сайдалиева).
Ранее она опубликовала ролик, в котором рассказывает, что опаздывает в аэропорт после концерта в Волгограде. На записи девушка едет в машине ГИБДД с мигалками и проблесковыми маячками, по пути примеряет фуражку. Рядом с ней на заднем сидении молодой человек. Судя по ролику, им удалось проехать без пробок.
В полицейском главке заявили, что по итогам проверки «будет дана принципиальная оценка действиям сотрудников и их руководителей».
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