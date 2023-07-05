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В Дзержинске на производстве «Сибур-Нефтехима» произошел пожар
Фото: телеграм-канал ГУ МЧС по Нижегородской области
В Дзержинске на производстве окиси этилена и гликолей «Сибур-Нефтехима» произошел пожар.
По информации МЧС, в 15.15 (мск) факельное горение было прекращено.
«Происходит охлаждение производственной установки. Угроза взрыва отсутствует. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС по региону.
На месте работают 80 человек личного состава и 24 единицы техники. Людей эвакуировали.
Производство было приостановлено, сообщили журналистам в компании. «На производстве окиси этилена и гликолей "Сибур-Нефтехима" произошло возгорание. Силы и средства экстренных служб осуществляют локализацию и ликвидацию последствий происшествия. Производство временно остановлено. Персонал эвакуирован. Угрозы жизни и здоровью населения нет», — сообщили в пресс-службе компании (цитата по РИА Новости).
По информации МЧС, в 15.15 (мск) факельное горение было прекращено.
«Происходит охлаждение производственной установки. Угроза взрыва отсутствует. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС по региону.
На месте работают 80 человек личного состава и 24 единицы техники. Людей эвакуировали.
Производство было приостановлено, сообщили журналистам в компании. «На производстве окиси этилена и гликолей "Сибур-Нефтехима" произошло возгорание. Силы и средства экстренных служб осуществляют локализацию и ликвидацию последствий происшествия. Производство временно остановлено. Персонал эвакуирован. Угрозы жизни и здоровью населения нет», — сообщили в пресс-службе компании (цитата по РИА Новости).
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