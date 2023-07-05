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В Омской области у ребенка, увидевшего убийство отца матерью, развилось психическое расстройство
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Омской области у шестилетнего мальчика диагностировали психическое расстройство после того, как мать на его глазах убила отца. Детей из семьи изъяли.
Убийство произошло 25 декабря прошлого года в селе Андреевка. Причиной стала ревность, сообщили в СК по региону.
44-летняя женщина несколько раз ударила ножом 59-летнего мужа, он скончался. Также она ранила их общего знакомого, который попытался помешать. Всё это произошло на глазах двух маленьких детей.
Изначально было возбуждено дело по статье об убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Позже против матери возбудили еще одно уголовное дело.
«В ходе следствия выяснилось, что у 6-летнего сына обвиняемой, ставшего очевидцем преступления, развилось психическое расстройство, что было подтверждено заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы, в связи с чем 10 июля в отношении матери мальчика возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему)», — сообщили в СУ СК по региону.
Женщина была задержана после преступления, она под домашним арестом.
Убийство произошло 25 декабря прошлого года в селе Андреевка. Причиной стала ревность, сообщили в СК по региону.
44-летняя женщина несколько раз ударила ножом 59-летнего мужа, он скончался. Также она ранила их общего знакомого, который попытался помешать. Всё это произошло на глазах двух маленьких детей.
Изначально было возбуждено дело по статье об убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Позже против матери возбудили еще одно уголовное дело.
«В ходе следствия выяснилось, что у 6-летнего сына обвиняемой, ставшего очевидцем преступления, развилось психическое расстройство, что было подтверждено заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы, в связи с чем 10 июля в отношении матери мальчика возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему)», — сообщили в СУ СК по региону.
Женщина была задержана после преступления, она под домашним арестом.
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