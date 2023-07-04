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В Бурятии замминистра образования арестован за езду в наркотическом опьянении
Фото: Вечерние Ведомости
Заместитель министра образования Бурятии Батор Цыренжапов арестован на 10 суток за вождение в состоянии наркотического опьянения.
Машину «Toyota Vitz» остановили в ночь с шестого на седьмое июля в Улан-Удэ, за рулем был 43-летний мужчина с признаками опьянения.
«От освидетельствования на месте он отказался и был доставлен в Республиканский наркологический диспансер. По результатам экспертизы установлено его нахождение в наркотическом опьянении. В отношении водителя составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (вождение в нетрезвом виде и без прав). Мировым судьей назначено 10 суток административного ареста», — сообщили в пресс-службе регионального МВД (цитата по РИА Новости).
Накануне в пресс-службе правительства региона заявили, что глава Бурятии поручил уволить заместителя министра образования Батора Цыренжапова за езду в состоянии наркотического опьянения.
Машину «Toyota Vitz» остановили в ночь с шестого на седьмое июля в Улан-Удэ, за рулем был 43-летний мужчина с признаками опьянения.
«От освидетельствования на месте он отказался и был доставлен в Республиканский наркологический диспансер. По результатам экспертизы установлено его нахождение в наркотическом опьянении. В отношении водителя составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (вождение в нетрезвом виде и без прав). Мировым судьей назначено 10 суток административного ареста», — сообщили в пресс-службе регионального МВД (цитата по РИА Новости).
Накануне в пресс-службе правительства региона заявили, что глава Бурятии поручил уволить заместителя министра образования Батора Цыренжапова за езду в состоянии наркотического опьянения.
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