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В Саратовской области в детской поликлинике рухнула плита перекрытия
Фото: телеграм-канал прокуратуры Саратовской области
В Красноармейске Саратовской области в детской поликлинике рухнула плита перекрытия между первым и вторым этажами.
К счастью, никто не пострадал.
«В 7:30 в здании детской поликлиники Красноармейской районной больницы по адресу: г. Красноармейск, ул. Кузнечная, д. 5, обрушилась плита перекрытия между 1 и 2 этажами. В ходе инцидента никто не пострадал», — сообщила прокуратура региона.
Пациентов стационара разместили в других зданиях медучреждения.
Прокуратура проводит проверку.
К счастью, никто не пострадал.
«В 7:30 в здании детской поликлиники Красноармейской районной больницы по адресу: г. Красноармейск, ул. Кузнечная, д. 5, обрушилась плита перекрытия между 1 и 2 этажами. В ходе инцидента никто не пострадал», — сообщила прокуратура региона.
Пациентов стационара разместили в других зданиях медучреждения.
Прокуратура проводит проверку.
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