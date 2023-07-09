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ЦИК Узбекистана принял постановление об избрании Мирзиёева на должность президента

15.19 Вторник, 11 июля 2023
Фото: пресс-служба ЦИК Узбекистана
В Узбекистане объявлены итоговые результаты президентских выборов.

11 июля на заседании ЦИК рассмотрели результаты досрочных выборов президента страны, которые состоялись девятого июля.

«В частности, было принято постановление об избрании Шавката Миромоновича Мирзиёева на должность Президента Республики Узбекистан 87,05 процентами голосов избирателей, принявших участие в выборах», — сообщает пресс-служба ЦИК.

По итоговым данным избиркома, 4,43% избирателей проголосовали за кандидата от социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» Робахон Махмудову, 4,02% — за кандидата от народно-демократической партии Улугбека Иноятова, 3,74% — за Абдушукура Хамзаева, кандидата от экологической партии.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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