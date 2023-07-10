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В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки.
По данным следствия, убийство произошло вечером девятого июля в городе Сим. Мужчина нанес девочке ножевые ранения, после чего спрятал тело в лесном массиве.
Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».
По информации в местных СМИ, девочка пропала, когда возвращалась домой из парка. На поиски отправились волонтеры и полиция. Тело ребенка нашли через два дня.
По данным следствия, убийство произошло вечером девятого июля в городе Сим. Мужчина нанес девочке ножевые ранения, после чего спрятал тело в лесном массиве.
Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».
По информации в местных СМИ, девочка пропала, когда возвращалась домой из парка. На поиски отправились волонтеры и полиция. Тело ребенка нашли через два дня.
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