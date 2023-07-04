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В Электростали двое мужчин напали на 19-летнего парня из-за цвета его волос
Фото: Вечерние Ведомости
В подмосковной Электростали двое мужчин напали на 19-летнего парня из-за цвета его волос. Молодой человек был госпитализирован со скальпированной раной головы.
По предварительной информации МВД, конфликт произошел 9 июля в Электростали. «У одного из домов на улице Спортивной между тремя гражданами произошёл конфликт, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения. Пострадавший, 2004 года рождения, был госпитализирован со скальпированной раной волосяной части головы», — сообщили в пресс-службе МВД РФ.
В региональной прокуратуре уточнили, что конфликт между двумя мужчинами и молодым человеком произошёл «из-за цвета волос последнего». «Злоумышленники решили отрезать ему волосы, и в результате нанесли потерпевшему скальпированную рану волосяной части головы», — сообщили в ведомстве.
10 июля полицейские в Электростали задержали первого подозреваемого — жителя Коми 1999 года рождения. Позже на территории Обнинска Калужской области задержали второго.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц).
По предварительной информации МВД, конфликт произошел 9 июля в Электростали. «У одного из домов на улице Спортивной между тремя гражданами произошёл конфликт, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения. Пострадавший, 2004 года рождения, был госпитализирован со скальпированной раной волосяной части головы», — сообщили в пресс-службе МВД РФ.
В региональной прокуратуре уточнили, что конфликт между двумя мужчинами и молодым человеком произошёл «из-за цвета волос последнего». «Злоумышленники решили отрезать ему волосы, и в результате нанесли потерпевшему скальпированную рану волосяной части головы», — сообщили в ведомстве.
10 июля полицейские в Электростали задержали первого подозреваемого — жителя Коми 1999 года рождения. Позже на территории Обнинска Калужской области задержали второго.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц).
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