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В Москве сотрудники Росгвардии поймали кошачьего лемура и накормили бананом
Фото: официальный канал Главного управления Росгвардии по Москве
В Москве в южном административном округе сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии поймали кошачьего лемура.
«Следуя по Даниловской набережной, экипаж Росгвардии обратил внимание на животное, которое было испугано и вело себя агрессивно — прыгало на проезжающие автомобили и проходящих граждан», — сообщил в понедельник официальный канал ГУ Росгвардии по Москве.
Правоохранители поймали зверька и накормили его бананом. Затем лемура передали представителю московского департамента природопользования и охраны окружающей среды, добавили в пресс-службе.
Как животное попало на улицы Москвы, не уточняется.
«Следуя по Даниловской набережной, экипаж Росгвардии обратил внимание на животное, которое было испугано и вело себя агрессивно — прыгало на проезжающие автомобили и проходящих граждан», — сообщил в понедельник официальный канал ГУ Росгвардии по Москве.
Правоохранители поймали зверька и накормили его бананом. Затем лемура передали представителю московского департамента природопользования и охраны окружающей среды, добавили в пресс-службе.
Как животное попало на улицы Москвы, не уточняется.
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