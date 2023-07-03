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В Москве сотрудники Росгвардии поймали кошачьего лемура и накормили бананом

18.39 Понедельник, 10 июля 2023
Фото: официальный канал Главного управления Росгвардии по Москве
В Москве в южном административном округе сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии поймали кошачьего лемура.

«Следуя по Даниловской набережной, экипаж Росгвардии обратил внимание на животное, которое было испугано и вело себя агрессивно — прыгало на проезжающие автомобили и проходящих граждан», — сообщил в понедельник официальный канал ГУ Росгвардии по Москве.

Правоохранители поймали зверька и накормили его бананом. Затем лемура передали представителю московского департамента природопользования и охраны окружающей среды, добавили в пресс-службе.

Как животное попало на улицы Москвы, не уточняется.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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