Исследование: в России в два раза выросло число стартапов в сфере кибербезопасности

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В России число стартапов в сфере кибербезопасности выросло в два раза в сравнении с прошлым годом.Такие данные приводятся в исследовании МТС о стартапах в РФ.«ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, проанализировала географию, фокус и стадии развития стартапов в России. По данным исследования, кибербезопасность впервые вошла в топ-3 самых популярных отраслей в отечественном технологическом бизнесе по итогам первого полугодия 2023 года — количество стартапов на этом рынке увеличилось в 2 раза по сравнению с 2022 годом», — сообщили в компании.FinTech и MedTech, как и в прошлом году, занимают лидирующие позиции.Наибольшее число стартапов в России, по итогам первого полугодия, запускаются в области FinTech — 15,6%;проекты в сферах медицины и здоровья составили 11,9%;замыкает топ-3 кибербезопасность — 6%.По данным аналитиков, в Москве технологические компании фокусируются на решениях в области FinTech (12,5%), в Санкт-Петербурге и Казани — e-commerce: 11,2 и 14,6% соответственно. В Нижнем Новгороде больше всего проектов в области AdTech и MarTech (18,3%), промышленность пользуется популярностью среди стартаперов из Новосибирска — 13%.IoT-продукты (интернет вещей) чаще всего запускают в Екатеринбурге (13% всех проектов).По данным исследования, четвертая часть стартапов (24%) имеет готовый продукт и массовые продажи, треть (33%) запустили прототип, остальные проекты находятся на стадии разработки или идеи.«В этом году мы наблюдаем рост интереса к развитию продуктов в сфере кибербезопасности. Это объясняется двумя причинами: во-первых, уход ряда зарубежных вендоров снизил порог входа на рынок молодым проектам; во-вторых, множество смежных отраслей, к примеру, интернет вещей или облачные сервисы, достигло стадии зрелости продуктов — это привело к повышенному спросу на специализированные решения в отрасли CyberSecurity», — говорит директор по инновациям и инвестициям МТС Дмитрий Курин.Аналитика основана на данных MTS StartUp Hub о семи тысячах российских стартапов.