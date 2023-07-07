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Бывший депутат горсовета Белгорода бизнесмен Фуглаев признан виновным по делу о мошенничестве
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Бывший депутат горсовета Белгорода от «Единой России» бизнесмен Сергей Фуглаев признан виновным по делу о мошенничестве.
По совокупности ему назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на пять лет и шесть месяцев колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в 900 тысяч рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Октябрьского районного суда Белгорода.
Напомним, в августе прошлого года Фуглаев был осужден на три года и восемь месяцев по той же статье о мошенничестве (ст.159 ч.4 УК РФ).
«Судом установлено, что Фуглаев дважды, путём обмана похитил чужое имущество в особо крупном размере, в одном случае — с использованием своего служебного положения и организованной группой», — сообщили в суде.
Суд установил, что Фуглаев, который с 2014 года фактически управлял двумя ООО («Добрыня» и «Стандарт-Инвест»), разработал преступную схему хищения средств федерального бюджета в особо крупном размере при возмещении НДС. Путем махинаций и с помощью ложных документов в первом случае он «заработал» свыше 70 миллионов рублей, которые были перечислены из бюджета.
Во втором случае фигурант разработал схему хищения бюджетных средств при возмещении НДС от имени ИП Фуглаевой В.В. (кем именно экс-депутату приходится Фуглаева В.В, не уточняется). В этой схеме также использовались фальшивые документы и велась недостоверная бухгалтерская отчетность.
Сообщается, что для этих целей Фуглаев создал организованную группу.
«Поступившими в период с июня 2016 по июнь 2017 годов на расчетный счет ИП Фуглаевой В.В. денежными средствами в виде необоснованно возмещенного НДС в размере свыше 170 млн рублей Фуглаев, являясь руководителем организованной группы, распорядился по своему усмотрению», — сообщили в суде.
Свою вину экс-депутат полностью признал. На стадии расследования он возместил причинённый государству ущерб на общую сумму свыше 240 миллионов рублей.
Добавим, что перед оглашением приговора бизнесмену предоставили последнее слово. Он попросил прощения и пообещал, что больше не нарушит закон. Цитату приводит местное издание Бел.Ру.
«За эти годы не было дня, не было часа, чтобы я не сожалел о содеянном. Я очень сильно виноват, мне стыдно и больно за то, что я совершил. Чувство вины не даёт мне жить, оно меня сжигает изнутри, оно меня поедает. Я очень хочу искупить вину добрыми делами. Я люблю нашу страну, наш народ. Я хочу помогать нашей стране и нашему народу, защищать их, быть полезным. В этом я вижу смысл моей жизни. Я прошу, простите меня, пожалуйста, я очень сильно виноват. Я клянусь, что я больше никогда не нарушу закон», — цитирует бизнесмена издание.
Бывший депутат находится в СИЗО почти три года. Уголовное дело составило 120 томов.
«С учетом наказания, назначенного по другому уголовному делу, ему предстоит провести 5 лет 6 месяцев в колонии общего режима и уплатить штраф в размере 900 000 рублей», — сообщили в суде.
Кроме того, бизнесмен не сможет руководить коммерческими компаниями два с половиной года.
По совокупности ему назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на пять лет и шесть месяцев колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в 900 тысяч рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Октябрьского районного суда Белгорода.
Напомним, в августе прошлого года Фуглаев был осужден на три года и восемь месяцев по той же статье о мошенничестве (ст.159 ч.4 УК РФ).
«Судом установлено, что Фуглаев дважды, путём обмана похитил чужое имущество в особо крупном размере, в одном случае — с использованием своего служебного положения и организованной группой», — сообщили в суде.
Суд установил, что Фуглаев, который с 2014 года фактически управлял двумя ООО («Добрыня» и «Стандарт-Инвест»), разработал преступную схему хищения средств федерального бюджета в особо крупном размере при возмещении НДС. Путем махинаций и с помощью ложных документов в первом случае он «заработал» свыше 70 миллионов рублей, которые были перечислены из бюджета.
Во втором случае фигурант разработал схему хищения бюджетных средств при возмещении НДС от имени ИП Фуглаевой В.В. (кем именно экс-депутату приходится Фуглаева В.В, не уточняется). В этой схеме также использовались фальшивые документы и велась недостоверная бухгалтерская отчетность.
Сообщается, что для этих целей Фуглаев создал организованную группу.
«Поступившими в период с июня 2016 по июнь 2017 годов на расчетный счет ИП Фуглаевой В.В. денежными средствами в виде необоснованно возмещенного НДС в размере свыше 170 млн рублей Фуглаев, являясь руководителем организованной группы, распорядился по своему усмотрению», — сообщили в суде.
Свою вину экс-депутат полностью признал. На стадии расследования он возместил причинённый государству ущерб на общую сумму свыше 240 миллионов рублей.
Добавим, что перед оглашением приговора бизнесмену предоставили последнее слово. Он попросил прощения и пообещал, что больше не нарушит закон. Цитату приводит местное издание Бел.Ру.
«За эти годы не было дня, не было часа, чтобы я не сожалел о содеянном. Я очень сильно виноват, мне стыдно и больно за то, что я совершил. Чувство вины не даёт мне жить, оно меня сжигает изнутри, оно меня поедает. Я очень хочу искупить вину добрыми делами. Я люблю нашу страну, наш народ. Я хочу помогать нашей стране и нашему народу, защищать их, быть полезным. В этом я вижу смысл моей жизни. Я прошу, простите меня, пожалуйста, я очень сильно виноват. Я клянусь, что я больше никогда не нарушу закон», — цитирует бизнесмена издание.
Бывший депутат находится в СИЗО почти три года. Уголовное дело составило 120 томов.
«С учетом наказания, назначенного по другому уголовному делу, ему предстоит провести 5 лет 6 месяцев в колонии общего режима и уплатить штраф в размере 900 000 рублей», — сообщили в суде.
Кроме того, бизнесмен не сможет руководить коммерческими компаниями два с половиной года.
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