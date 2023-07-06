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В Перми взят под стражу глава управления автодорог и транспорта
Фото: Вечерние Ведомости
В Перми руководителя регионального управления автодорог и транспорта подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Общая сумма взятки составила 15 миллионов рублей.
По версии СК, глава управления через посредника получил деньги от директора коммерческой организации (за что именно — не уточняется).
Взятку передавали двумя частями. «В момент получения второй части взятки посредник и обвиняемый были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю», — сообщили в СУ СК по региону.
Чиновник заключен под стражу. В отношении второго фигуранта расследуется уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве.
Общая сумма взятки составила 15 миллионов рублей.
По версии СК, глава управления через посредника получил деньги от директора коммерческой организации (за что именно — не уточняется).
Взятку передавали двумя частями. «В момент получения второй части взятки посредник и обвиняемый были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю», — сообщили в СУ СК по региону.
Чиновник заключен под стражу. В отношении второго фигуранта расследуется уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве.
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