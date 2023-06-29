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В Ставрополе чиновника заподозрили в хищении 76 миллионов рублей на госконтрактах для «нужд СВО»
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Ставрополе главе комитета по делам национальностей и казачества (в настоящее время — министерство Ставропольского края по нацполитике и делам казачества) избрана мера пресечения.
Чиновник подозревается в крупном мошенничестве на госконтрактах, по которым поставлялись товары «для нужд СВО». Похищено 76 097 799,3 рубля.
«Как указывает следователь, в 2022 году гр. П., занимающий должность председателя Комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества, совместно с иными лицами из числа индивидуальных предпринимателей, заключили с Комитетом <...> государственные контракты на поставку товаров для обеспечения нужд участников специальной военной операции, однако разница между реальной рыночной стоимостью закупаемых Комитетом товаров и стоимостью, указанной в государственных контрактах, составила 76 097 799,3 рублей», — говорится в сообщении суда.
Эти деньги, по версии следствия, «гр. П. совместно с иными лицами похитили и распорядились по собственному усмотрению». Количество фигурантов в деле не уточняется.
Чиновник заключен под стражу до 20 августа.
Чиновник подозревается в крупном мошенничестве на госконтрактах, по которым поставлялись товары «для нужд СВО». Похищено 76 097 799,3 рубля.
«Как указывает следователь, в 2022 году гр. П., занимающий должность председателя Комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества, совместно с иными лицами из числа индивидуальных предпринимателей, заключили с Комитетом <...> государственные контракты на поставку товаров для обеспечения нужд участников специальной военной операции, однако разница между реальной рыночной стоимостью закупаемых Комитетом товаров и стоимостью, указанной в государственных контрактах, составила 76 097 799,3 рублей», — говорится в сообщении суда.
Эти деньги, по версии следствия, «гр. П. совместно с иными лицами похитили и распорядились по собственному усмотрению». Количество фигурантов в деле не уточняется.
Чиновник заключен под стражу до 20 августа.
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