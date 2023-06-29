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В Милане при пожаре в доме престарелых погибли шесть человек, более 80 доставлены в больницы
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Милане минувшей ночью произошел пожар в доме престарелых.
По последним данным, погибли шесть человек. Более 80 человек поступили в больницы, пишет La Stampa.
По данным издания, пожар начался в комнате на первом этаже, тревога сработала в 1.20 ночи. Две женщины, 69 и 87 лет, находившиеся в комнате, погибли на месте. Еще три женщины (75, 84 и 85 лет), а также 73-летний мужчина погибли от задымления в здании.
Среди госпитализированных есть пострадавшие в тяжелом состоянии. Всего из дома престарелых было эвакуировано 170 человек.
На место ЧП прибыл мэр Милана Джузеппе Сала. Утром в пятницу он заявил в СМИ, что пламя не распространилось на другие комнаты, к жертвам и пострадавшим привело задымление. По его словам, дом престарелых управлялся частной компанией.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, в январе прошлого года пожар в доме престарелых произошел в Испании. В результате погибли шесть человек.
По последним данным, погибли шесть человек. Более 80 человек поступили в больницы, пишет La Stampa.
По данным издания, пожар начался в комнате на первом этаже, тревога сработала в 1.20 ночи. Две женщины, 69 и 87 лет, находившиеся в комнате, погибли на месте. Еще три женщины (75, 84 и 85 лет), а также 73-летний мужчина погибли от задымления в здании.
Среди госпитализированных есть пострадавшие в тяжелом состоянии. Всего из дома престарелых было эвакуировано 170 человек.
На место ЧП прибыл мэр Милана Джузеппе Сала. Утром в пятницу он заявил в СМИ, что пламя не распространилось на другие комнаты, к жертвам и пострадавшим привело задымление. По его словам, дом престарелых управлялся частной компанией.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, в январе прошлого года пожар в доме престарелых произошел в Испании. В результате погибли шесть человек.
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