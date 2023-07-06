Возрастное ограничение 18+

В Магнитогорске 25 человек попали в больницу после употребления шаурмы с курицей

11.56 Четверг, 6 июля 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Магнитогорске 25 человек госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции после употребления шаурмы в кафе.

Среди пострадавших — двое детей. Состояние всех госпитализированных стабильно, пишут РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по региону сообщали, что в Магнитогорске зарегистрировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе «Хорошее место».

«По предварительным данным было установлено, что все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей, изготовленной на данном предприятии, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима», — сообщили в ведомстве.

Персонал кафе отстранен от работы до получения результатов медосмотра. С 5 июля предприятие закрыто для дезинфекции.

Следственный комитет по региону начал проверку.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
На складе Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита
06 июля 2023
Роспотребнадзор приостановил работу цеха по розливу питьевой воды «Уральская горлица»
03 июля 2023
Роспотребнадзор нашел нарушения в сети магазинов «Кировский» в Екатеринбурге
30 июня 2023
Пострадавшие в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень в тяжелом состоянии
01 июля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Нина Останина: «Вина в смерти шестилетнего Далера лежит на органах опеки»

Депутат ГД обратилась к генпрокурору с просьбой организовать проверку и привлечь виновных к ответственности
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
14:22 До середины осени в Екатеринбурге перекроют улицу Энгельса
13:51 Жители Арамили остались без света из-за торфяного пожара
13:39 Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 7 июля
13:19 Разработка ученых Пермского Политеха позволит создавать более качественные изделия аддитивным методом
13:15 В Прикамском Роскадастре рассказали, как быстро и бесплатно получить сведения из ЕГРН
13:10 В Красноуфимске экс-директора муниципального предприятия будут судить за получение взяток
12:47 Финал всероссийского чемпионата железнодорожников состоится в Екатеринбурге
12:16 В Екатеринбурге задержали сотрудницу опеки и заведующего детсада по делу о смерти Далера Бобиева
11:49 В Свердловской области горит 2 215 гектаров леса
11:15 В Березовском пропал 12-летний мальчик
10:53 Из Уральского института кардиологии в Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 285 человек
10:46 Ради отпуска за границей казанец лично привез квитанцию об оплате задолженности в Соликамск
10:20 Две легковушки столкнулись на ЕКАД, оба водителя погибли
09:48 В Свердловской области сохранится жаркая погода
09:21 На складе Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита
21:00 Выпавший с шестого этажа екатеринбуржец чудесным образом выжил
20:35 На сцену Сада Нурова выйдут комики
20:02 Заступившегося за друга жителя Красноуральска на 6 лет лишат свободы
19:42 Синоптики предупредили жителей Среднего Урала о надвигающихся грозах, ливнях и граде
19:31 Невнимательный водитель врезался в машину с детьми на улице Верхотурья
18:42 Археологи нашли в Нижнем Тагиле остатки старого завода
18:18 В Ревде из заброшенной овощной ямы спасли собаку
18:05 Свердловское Минприроды не разрешало изменять дно и берега Исети ради гостиницы Дацюка
17:42 В Екатеринбурге до декабря перекроют улицу Карасьевскую
17:24 В летнем лагере в Свердловской области подростки издевались над мальчиком
Все новости
14:14 В Туве выявлен пятый случай заболевания сибирской язвой
14:08 СМИ: в Омской области полковник полиции застрелил шпица на глазах у детей
13:43 Житель Красноярского края выбросил с девятого этажа пять кошек, возбуждено уголовное дело
12:44 Глава Банка России Набиуллина объяснила причины падения рубля
11:56 В Магнитогорске 25 человек попали в больницу после употребления шаурмы с курицей
11:10 В Ростовской области будут судить пять человек по делу о похищении и продаже детей
10:33 В Новосибирской области сошли с рельсов тепловоз и вагон c бензином
10:08 Евро выше 100 рублей на бирже, доллар — выше 92 рублей
09:53 СК возбудил уголовное дело после нападения на Милашину и Немова в Чечне
17:29 Роструд запустил сервис для устранения споров между работниками и работодателями
15:12 Самые высокие показатели абортов в РФ зафиксированы в Якутии, Свердловской области и на Сахалине
14:36 СК по Кузбассу: версия о бегстве пропавших в тайге подростков не подтверждается
13:57 Россельхознадзор: в Туве у четырех человек подтвердили сибирскую язву
12:30 Нина Останина: «Вина в смерти шестилетнего Далера лежит на органах опеки»
18:07 Глава СКР поручил «провести проверку» по факту нападения на журналистку Милашину и адвоката Немова
17:42 Напавшие на журналистку Елену Милашину должны быть наказаны!
17:38 В Минцифры РФ выразили поддержку пострадавшим от нападения в Чечне Милашиной и Немову
16:10 В Тель-Авиве автомобиль наехал на группу пешеходов, ранены семь человек
15:46 Песков: Путину доложено о нападении на журналистку Милашину
15:36 В Санкт-Петербурге с апреля введут курортный сбор — 100 рублей в сутки
14:51 Житель Архангельской области, избивавший дочь «за непослушание», получил три года колонии
13:40 Суд в Чечне приговорил Зарему Мусаеву к пяти с половиной годам колонии
12:47 Роспотребнадзор: у жителей Забайкалья, употреблявших медвежатину, диагностировали опасный трихинеллез
12:23 В Забайкалье 11 жителей обратились к врачам после употребления медвежатины
11:54 В Приамурье число отравившихся в детском лагере выросло до 115
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK