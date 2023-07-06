Возрастное ограничение 18+
В Магнитогорске 25 человек попали в больницу после употребления шаурмы с курицей
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Магнитогорске 25 человек госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции после употребления шаурмы в кафе.
Среди пострадавших — двое детей. Состояние всех госпитализированных стабильно, пишут РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по региону сообщали, что в Магнитогорске зарегистрировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе «Хорошее место».
«По предварительным данным было установлено, что все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей, изготовленной на данном предприятии, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима», — сообщили в ведомстве.
Персонал кафе отстранен от работы до получения результатов медосмотра. С 5 июля предприятие закрыто для дезинфекции.
Следственный комитет по региону начал проверку.
Среди пострадавших — двое детей. Состояние всех госпитализированных стабильно, пишут РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по региону сообщали, что в Магнитогорске зарегистрировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе «Хорошее место».
«По предварительным данным было установлено, что все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей, изготовленной на данном предприятии, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима», — сообщили в ведомстве.
Персонал кафе отстранен от работы до получения результатов медосмотра. С 5 июля предприятие закрыто для дезинфекции.
Следственный комитет по региону начал проверку.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».