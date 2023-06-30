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Самые высокие показатели абортов в РФ зафиксированы в Якутии, Свердловской области и на Сахалине
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Самые высокие показатели абортов в России зафиксированы в Якутии, Сахалинской и Свердловской областях.
Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время правительственного часа, который был посвящен реализации государственной соцполитики «в условиях новых вызовов».
«Самый высокий показатель абортов на тысячу женщин фертильного возраста отмечен в Якутии, Сахалинской и Свердловской, Псковской, Иркутской областях, Красноярском крае, Республике Марий Эл и ряде других регионов», — сказала Голикова (цитата по РИА Новости).
Также она назвала десять регионов, где зафиксирован «крайне низкий» уровень рождаемости. «Есть регионы с крайне низким уровнем рождаемости, где нужно в том числе силами регионов разрабатывать дополнительные меры поддержки. Особенно это касается Ленинградской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Пензенской, Орловской, Саратовской, Тамбовской областей и Республики Мордовия», — сказала Голикова (цитата по ТАСС).
Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время правительственного часа, который был посвящен реализации государственной соцполитики «в условиях новых вызовов».
«Самый высокий показатель абортов на тысячу женщин фертильного возраста отмечен в Якутии, Сахалинской и Свердловской, Псковской, Иркутской областях, Красноярском крае, Республике Марий Эл и ряде других регионов», — сказала Голикова (цитата по РИА Новости).
Также она назвала десять регионов, где зафиксирован «крайне низкий» уровень рождаемости. «Есть регионы с крайне низким уровнем рождаемости, где нужно в том числе силами регионов разрабатывать дополнительные меры поддержки. Особенно это касается Ленинградской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Пензенской, Орловской, Саратовской, Тамбовской областей и Республики Мордовия», — сказала Голикова (цитата по ТАСС).
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