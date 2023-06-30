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Напавшие на журналистку Елену Милашину должны быть наказаны!
Прошел фактически целый рабочий день, а уголовное дело после зверского нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова до сих пор не возбуждено.
Присоединяемся к коллегам и требуем возбуждения уголовного дела, оперативного объективного расследования.
Просим Генпрокуратуру, СК РФ обратить внимание на то, что это не первое нападение на журналистку, а в этом году она получала угрозы, в том числе от высокопоставленных лиц. Мы убеждены, что нападение на Милашину связано с профессиональной деятельностью, исполнители и возможные заказчики нападения должны быть наказаны.
Присоединяемся к коллегам и требуем возбуждения уголовного дела, оперативного объективного расследования.
Просим Генпрокуратуру, СК РФ обратить внимание на то, что это не первое нападение на журналистку, а в этом году она получала угрозы, в том числе от высокопоставленных лиц. Мы убеждены, что нападение на Милашину связано с профессиональной деятельностью, исполнители и возможные заказчики нападения должны быть наказаны.
Фото: Сергей Бабинец.
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