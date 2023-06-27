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Житель Архангельской области, избивавший дочь «за непослушание», получил три года колонии
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Житель Архангельской области, который в течение года избивал свою шестилетнюю дочь, получил три года и четыре месяца колонии.
По данным СК, девочку он бил «за непослушание».
«С августа 2021 года по август 2022 года по месту жительства в Плесецком районе осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращался с 6-летней дочерью, систематически наносил девочке побои. Поводом для телесных наказаний служило непослушание ребенка», — сообщили в СУ СК по региону.
Уголовное дело было возбуждено «после выявления на голове у девочки кровоподтеков, о чем уведомили правоохранительные органы». Кто именно обнаружил следы побоев, не уточняется.
33-летний отец будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд взыскал с него компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней потерпевшей в размере 100 тысяч рублей. В СК уточнили, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Ребёнок изъят из семьи.
По данным СК, девочку он бил «за непослушание».
«С августа 2021 года по август 2022 года по месту жительства в Плесецком районе осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращался с 6-летней дочерью, систематически наносил девочке побои. Поводом для телесных наказаний служило непослушание ребенка», — сообщили в СУ СК по региону.
Уголовное дело было возбуждено «после выявления на голове у девочки кровоподтеков, о чем уведомили правоохранительные органы». Кто именно обнаружил следы побоев, не уточняется.
33-летний отец будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд взыскал с него компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней потерпевшей в размере 100 тысяч рублей. В СК уточнили, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Ребёнок изъят из семьи.
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