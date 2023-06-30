Возрастное ограничение 18+
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км.
Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. На месте работают волонтеры и спасатели.
«На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 км. Волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. Они раздают воду (за сутки раздали более 5 тонн воды). Также на подъезде к мосту выставили биотуалеты», — сообщили в оперштабе.
На месте работают аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели «Кубань-СПАС» и МЧС.
В субботу и воскресенье затор на подъезде к мосту достигал восьми-девяти километров.
В Минтрансе ранее заявили, что пробки связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. «Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождения необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей», — информирует оперштаб.
По данным Минтранса, открыты дополнительные пункты досмотра. Утром в понедельник в ведомстве сообщали о заторе в восемь километров, время ожидания в пробке — до четырех часов.
Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. На месте работают волонтеры и спасатели.
«На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 км. Волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. Они раздают воду (за сутки раздали более 5 тонн воды). Также на подъезде к мосту выставили биотуалеты», — сообщили в оперштабе.
На месте работают аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели «Кубань-СПАС» и МЧС.
В субботу и воскресенье затор на подъезде к мосту достигал восьми-девяти километров.
В Минтрансе ранее заявили, что пробки связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. «Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождения необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей», — информирует оперштаб.
По данным Минтранса, открыты дополнительные пункты досмотра. Утром в понедельник в ведомстве сообщали о заторе в восемь километров, время ожидания в пробке — до четырех часов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».