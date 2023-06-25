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Самолет из Хабаровска с 14 пассажирами из-за поломки вынужденно сел в Комсомольске-на-Амуре
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Самолет с 14 пассажирами на борту, летевший из Хабаровска в Богородское, вынужденно сел в Комсомольске-на-Амуре из-за неисправности двигателя.
«Двухмоторный самолёт L-410, выполнявший сегодня рейс 469 по маршруту Хабаровск - Богородское, из-за неисправности в одном из двигателей в 11.58 местного времени совершил вынужденную посадку в аэропорту Дземги Комсомольска-на-Амуре. Посадка прошла в штатном режиме», — сообщают «Хабаровские авиалинии».
14 пассажиров размещены в гостинице. Во вторник их доставят другим воздушным судном из Комсомольска-на-Амуре в Богородское.
«Специалисты "ХабАвиа" вылетят для проверки и анализа неисправности двигателя», — говорится в сообщении.
L-410 (Let L-410 «Turbolet») — турбовинтовой двухдвигательный ближнемагистральный самолет, используется для местных воздушных линий.
«Двухмоторный самолёт L-410, выполнявший сегодня рейс 469 по маршруту Хабаровск - Богородское, из-за неисправности в одном из двигателей в 11.58 местного времени совершил вынужденную посадку в аэропорту Дземги Комсомольска-на-Амуре. Посадка прошла в штатном режиме», — сообщают «Хабаровские авиалинии».
14 пассажиров размещены в гостинице. Во вторник их доставят другим воздушным судном из Комсомольска-на-Амуре в Богородское.
«Специалисты "ХабАвиа" вылетят для проверки и анализа неисправности двигателя», — говорится в сообщении.
L-410 (Let L-410 «Turbolet») — турбовинтовой двухдвигательный ближнемагистральный самолет, используется для местных воздушных линий.
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