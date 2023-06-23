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СМИ: в Словакии сотни педиатров заявили об увольнении
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Словакии сотни педиатров из амбулаторных служб неотложной помощи заявили об увольнении в знак протеста.
Врачи на фоне кадрового кризиса отказываются работать сверх установленного Трудовым кодексом рабочего времени. Кроме того, они требуют увеличить почасовую оплату и надбавки за выходные и праздничные дни. Об этом сообщает tvnoviny.sk со ссылкой на заявление Словацкого общества первичной педиатрической помощи.
«Да, всем хотелось бы неограниченный и немедленный доступ к медицинским услугам, но необходимо принять тот факт, что педиатров первичного звена нет и в обозримом будущем их будет все меньше и меньше», — говорится в пресс-релизе врачей.
Увольнение из амбулаторных служб они называют «первым шагом».
В профессиональном сообществе отмечают, что каждый второй из работающих педиатров – пенсионер. Средний возраст педиатров первичного звена в Словакии составляет 59 лет, говорят врачи.
Протестующие медики хотят добиться «оптимального использования их работоспособности, которая не безгранична». В первую очередь они требуют «соблюдение Трудового кодекса, соблюдение рабочего времени, право на отдых после работы и право на охрану здоровья».
По словам врачей, их проблемы, нарушения ТК и кадровый кризис не интересовали никого «на протяжении десятилетий», между тем требования к самим медикам росли с каждым годом. Врачи утверждают, что власти в регионах не прислушивались к их предложениям, «игнорировали факты и руководствовались лишь одним интересом – не злить избирателей».
Врачи на фоне кадрового кризиса отказываются работать сверх установленного Трудовым кодексом рабочего времени. Кроме того, они требуют увеличить почасовую оплату и надбавки за выходные и праздничные дни. Об этом сообщает tvnoviny.sk со ссылкой на заявление Словацкого общества первичной педиатрической помощи.
«Да, всем хотелось бы неограниченный и немедленный доступ к медицинским услугам, но необходимо принять тот факт, что педиатров первичного звена нет и в обозримом будущем их будет все меньше и меньше», — говорится в пресс-релизе врачей.
Увольнение из амбулаторных служб они называют «первым шагом».
В профессиональном сообществе отмечают, что каждый второй из работающих педиатров – пенсионер. Средний возраст педиатров первичного звена в Словакии составляет 59 лет, говорят врачи.
Протестующие медики хотят добиться «оптимального использования их работоспособности, которая не безгранична». В первую очередь они требуют «соблюдение Трудового кодекса, соблюдение рабочего времени, право на отдых после работы и право на охрану здоровья».
По словам врачей, их проблемы, нарушения ТК и кадровый кризис не интересовали никого «на протяжении десятилетий», между тем требования к самим медикам росли с каждым годом. Врачи утверждают, что власти в регионах не прислушивались к их предложениям, «игнорировали факты и руководствовались лишь одним интересом – не злить избирателей».
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