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В Хакасии более 40 человек отравились питьевой водой, возбуждено уголовное дело
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Хакасии более 40 человек отравились питьевой водой.
По данным прокуратуры, с признаками острой кишечной инфекции в больницу обратились больше 40 жителей Черногорска. Это произошло еще в мае. Позже выяснилось, что систему водоснабжения в одном из районов запустили с нарушением санитарных норм.
«Установлено, что в мае 2023 г. при организации и проведении ремонта системы централизованного водоснабжения в одном из районов г. Черногорска произведен запуск системы водоснабжения с нарушением санитарных правил, в том числе не проведен предварительный контроль качества питьевой воды. В пробах воды обнаружено несоответствие воды по отдельным санитарно-микробиологическим показателям безопасности», — сообщили в прокуратуре Хакасии.
По итогам проверки было возбуждено уголовное дело (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).
Население Черногорска — более 75 тысяч человек, это второй по численности населения город в республике.
По данным прокуратуры, с признаками острой кишечной инфекции в больницу обратились больше 40 жителей Черногорска. Это произошло еще в мае. Позже выяснилось, что систему водоснабжения в одном из районов запустили с нарушением санитарных норм.
«Установлено, что в мае 2023 г. при организации и проведении ремонта системы централизованного водоснабжения в одном из районов г. Черногорска произведен запуск системы водоснабжения с нарушением санитарных правил, в том числе не проведен предварительный контроль качества питьевой воды. В пробах воды обнаружено несоответствие воды по отдельным санитарно-микробиологическим показателям безопасности», — сообщили в прокуратуре Хакасии.
По итогам проверки было возбуждено уголовное дело (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).
Население Черногорска — более 75 тысяч человек, это второй по численности населения город в республике.
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