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МВД: зампред правительства Карачаево-Черкесии задержана по делу о хищении бюджетных средств
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики задержали по делу о крупном хищении бюджетных средств, сообщили в МВД.
Также задержаны еще шесть подозреваемых. Речь о хищениях денег, которые были выделены на развитие здравоохранения.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованного преступного сообщества во главе с лицом, занимающим должность заместителя председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики. Сообщество специализировалось на хищении средств федерального бюджета в особо крупных размерах, выделенных по государственной программе развития здравоохранения, в том числе на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, а также выплату заработной платы медработникам», — заявили в МВД РФ.
По данным ведомства, в состав преступного сообщества входили сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели.
Предварительно оцениваемый ущерб превысил 100 миллионов рублей.
«Правоохранительными органами задержаны семь лиц, подозреваемых в причастности к хищениям. В ходе обысков по адресам их проживания изъяты крупные суммы денежных средств», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В МВД не называют фамилии задержанных. По данным РИА Новости, задержана зампредседателя правительства КЧР Ирина Гербекова. По информации с сайта правительства, Гербекова ранее занимала пост министра здравоохранения республики, была главврачом РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница». Член партии «Единая Россия».
Также задержаны еще шесть подозреваемых. Речь о хищениях денег, которые были выделены на развитие здравоохранения.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованного преступного сообщества во главе с лицом, занимающим должность заместителя председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики. Сообщество специализировалось на хищении средств федерального бюджета в особо крупных размерах, выделенных по государственной программе развития здравоохранения, в том числе на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, а также выплату заработной платы медработникам», — заявили в МВД РФ.
По данным ведомства, в состав преступного сообщества входили сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели.
Предварительно оцениваемый ущерб превысил 100 миллионов рублей.
«Правоохранительными органами задержаны семь лиц, подозреваемых в причастности к хищениям. В ходе обысков по адресам их проживания изъяты крупные суммы денежных средств», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В МВД не называют фамилии задержанных. По данным РИА Новости, задержана зампредседателя правительства КЧР Ирина Гербекова. По информации с сайта правительства, Гербекова ранее занимала пост министра здравоохранения республики, была главврачом РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница». Член партии «Единая Россия».
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