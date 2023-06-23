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Минпромторг предложил запретить закупку иностранных аппаратов ИВЛ для госбольниц
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Минпромторг предложил запретить госбольницам закупать иностранные аппараты искусственной вентиляции легких.
Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В Минпромторге считают, что такое решение необходимо для поддержки российских предприятий. В пояснительной записке к документу говорится, что «ключевыми отечественными производителями аппаратов ИВЛ являются АО "КРЭТ", Госкорпорация "Ростех", ООО фирма "Тритон-Элетроникс"».
«Суммарные производственные мощности российских производителей аппаратов ИВЛ составляют до 36 000 единиц в год. Среднегодовая потребность в аппаратах ИВЛ для государственных и муниципальных нужд по данным единой информационной системы в сфере закупок оценивается на уровне 2 700 ед.», — отмечают авторы проекта.
Добавим, что ведомство предлагает внести изменения в постановление правительства за 2020 год «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».
Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В Минпромторге считают, что такое решение необходимо для поддержки российских предприятий. В пояснительной записке к документу говорится, что «ключевыми отечественными производителями аппаратов ИВЛ являются АО "КРЭТ", Госкорпорация "Ростех", ООО фирма "Тритон-Элетроникс"».
«Суммарные производственные мощности российских производителей аппаратов ИВЛ составляют до 36 000 единиц в год. Среднегодовая потребность в аппаратах ИВЛ для государственных и муниципальных нужд по данным единой информационной системы в сфере закупок оценивается на уровне 2 700 ед.», — отмечают авторы проекта.
Добавим, что ведомство предлагает внести изменения в постановление правительства за 2020 год «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».
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