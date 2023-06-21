Золотов: Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Виктор Золотов заявил, что Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки. По его словам, этот вопрос обсуждался с Владимиром Путиным.Глава Росгвардии заявил об этом во вторник после выступления Путина на Соборной площади Кремля, пишут РИА Новости.Путин в обращении к военнослужащим сказал, что они во время последних событий в стране «действовали четко и слаженно». «Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», — цитирует Путина официальный сайт Кремля.Также Путин попросил почтить минутой молчания память летчиков, погибших 24 июня.