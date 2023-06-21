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Золотов: Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Виктор Золотов заявил, что Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки. По его словам, этот вопрос обсуждался с Владимиром Путиным.
Глава Росгвардии заявил об этом во вторник после выступления Путина на Соборной площади Кремля, пишут РИА Новости.
Путин в обращении к военнослужащим сказал, что они во время последних событий в стране «действовали четко и слаженно». «Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», — цитирует Путина официальный сайт Кремля.
Также Путин попросил почтить минутой молчания память летчиков, погибших 24 июня.
Глава Росгвардии заявил об этом во вторник после выступления Путина на Соборной площади Кремля, пишут РИА Новости.
Путин в обращении к военнослужащим сказал, что они во время последних событий в стране «действовали четко и слаженно». «Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», — цитирует Путина официальный сайт Кремля.
Также Путин попросил почтить минутой молчания память летчиков, погибших 24 июня.
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