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Лукашенко заявил, что отдал распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Александр Лукашенко заявил, что отдал все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность.
«Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», — цитирует президента телеграм-канал Минобороны Беларуси.
Также президент заявил, что «современным белорусам посчастливилось родиться и жить под чистым небом». «Но мы с вами, как люди военные, хорошо знаем, что жизнь без [Роскомнадзор] — это результат кропотливой ежедневной работы», — цитирует Лукашенко канал Минобороны.
Во вторник Лукашенко проводит церемонию вручения погон высшему офицерскому составу. Мероприятие проходит в расширенном составе с участием военного руководства, представителей спецподразделений, СМИ.
«Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», — цитирует президента телеграм-канал Минобороны Беларуси.
Также президент заявил, что «современным белорусам посчастливилось родиться и жить под чистым небом». «Но мы с вами, как люди военные, хорошо знаем, что жизнь без [Роскомнадзор] — это результат кропотливой ежедневной работы», — цитирует Лукашенко канал Минобороны.
Во вторник Лукашенко проводит церемонию вручения погон высшему офицерскому составу. Мероприятие проходит в расширенном составе с участием военного руководства, представителей спецподразделений, СМИ.
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