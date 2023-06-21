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Экс-глава МЧС по Кузбассу получил 10,5 года лишения свободы по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Экс-глава МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов получил 10,5 года лишения свободы по делу о пожаре в «Зимней вишне».
Об этом сообщают СМИ из зала Центрального районного суда Кемерова. Также Мамонтову назначили штраф 900 тысяч рублей.
Еще один фигурант дела — бывший подчиненный Мамонтова Григорий Терентьев. Ему назначено в качестве наказания восемь лет и шесть месяцев лишения свободы и штраф 120 тысяч рублей, пишет «Кузбасс онлайн».
Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, 37 из них — дети.
Об этом сообщают СМИ из зала Центрального районного суда Кемерова. Также Мамонтову назначили штраф 900 тысяч рублей.
Еще один фигурант дела — бывший подчиненный Мамонтова Григорий Терентьев. Ему назначено в качестве наказания восемь лет и шесть месяцев лишения свободы и штраф 120 тысяч рублей, пишет «Кузбасс онлайн».
Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, 37 из них — дети.
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